Raccontare donne e cooperazione in Romagna con un video: parte il concorso

Il Circolo Cooperatori organizza un concorso per la produzione di video sul tema ‘Donne e cooperazione in Romagna”. Il concorso fa parte di un progetto di ricerca storica e sociologica sulla presenza e ruolo delle donne nella cooperazione romagnola. "La cooperazione nasce con uno spirito di riscatto ed emancipazione dei lavoratori e le donne ne sono partecipi e protagoniste fin dall’inizio, seconda metà dell’800", afferma il Circolo - L’attenzione è poi rivolta alla cooperazione degli ultimi decenni indagando sulla qualità del lavoro e ruolo, con attenzione al tema di una effettiva parità di genere. Il tema “Donne e cooperazione in Romagna” potrà essere sviluppato liberamente, sia nella sua declinazione odierna sia in quella storica".

Le regole del concorso prevedono la pubblicazione da parte dei partecipanti di brevi video sui propri canali sociali (Instagram, Facebook, YouTube) con invio del link all’email, dedicata al concorso, circolocooperatori@gmail.com, con accettazione dell’apposito regolamento. I video prodotti possono anche non essere pubblicati ma inviati con modalità tecniche adatte (WeTransfer o simili) allo stesso indirizzo email. L’invio dei link o delle produzioni è iniziato il 1° maggio.

Due sono le categorie di partecipanti ammessi: una riservata ai giovani under 25 anni e l’altra aperta a tutti. I partecipanti autorizzano, a titolo gratuito, il Circolo Cooperatori APS a condividere e/o diffondere i video sui propri canali social o altre forme. Il concorso termina il 31 maggio 2024, data entro cui deve avvenire la l’invio del link di pubblicazione o la trasmissione del prodotto al Circolo Cooperatori APS. I video saranno valutati da una commissione di esperti individuata dal Circolo Cooperatori e l’annuncio dei vincitori avverrà entro due settimane dalla fine del concorso. Il regolamento e i relativi allegati sono disponibili su www.circolocoop.it. Verranno premiati per ogni categoria i tre video migliori, con buoni spesa o paniere prodotti dal valore commerciale di circa 100 euro cadauno.