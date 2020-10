Radio Sonora a Milano per un evento sulla parità di genere

Venerdì 9 ottobre i ragazzi di Radio Sonora hanno partecipato all'evento “Io gioco alla pari”, organizzato a Milano nella sede di Oneday Group dall’associazione Terre Des Hommes, in collaborazione con Scuola Zoo, Oneday Group, Ja Italia e Ang (Agenzia nazionale giovani). L'iniziativa ha avuto lo scopo principale di affrontare temi come la parità di genere e la partecipazione giovanile, con approfondimenti sulla leadership al femminile, l'imprenditorialità giovanile, la formazione e lo sport.

Un gruppo di formatrici ha inoltre presentato il percorso “io gioco alla pari - Palestra di diritti e competenze”, sviluppato da Terre Des Homme in collaborazione con JA Italia e dedicato all'empowerment femminile. Radio Sonora è stata la portavoce delle politiche giovanili in Emilia Romagna, in qualità di unica web radio presente all'evento. L’evento si è svolto in parte in presenza, in parte attraverso collegamenti con numerosi ospiti tra cui il ministro Vincenzo Spadafora, la direttrice di Ang Lucia Abbinante, l'attivista Federica Gasbarro e tanti altri ancora come i ragazzi di AnginRadio, del Network InDifesa, di Prime Minister, di JA Italia e di Scuola Zoo.