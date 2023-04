Da Forlì a Cervia: oltre 220 partecipanti da tutt'Italia per il nuovo raduno di auto elettriche

Da tutt'Italia sono attesi oltre 220 partecipanti. Più di 110 auto completamente elettriche si daranno appuntamento domenica mattina alle 9 nell'area "Supercharger e Ionity" del centro commerciale Punta di Ferro per il settimo raduno di auto elettriche organizzato da Daniele Sperti, co-fondatore dell’associazione Greenergy, nata per promuovere la transizione ecologica sotto ogni aspetto: dalla mobilità elettrica all’energia green, dalla digitalizzazione ecosostenibile all’economia circolare.

VIDEO - Il raduno di auto elettriche di Natale

La giornata prevede una gita a Cervia, dove le auto si raduneranno in Piazza Giuseppe Garibaldi. Alle 11.15 i partecipanti visiteranno il Museo del Sale di Cervia, dopodichè il gruppo si ritroverà alla Casa delle Aie per il pranzo. Saranno possibili test drive dalle 15.30. "Tutte le nostre iniziative nascono proiettate al futuro, andando a proporre una nuova cultura responsabile che mira ad una vita sostenibile per il nostro pianeta, senza però rinunciare all’emozione data dal raduno di appassionati, che sia su passi di montagna mozzafiato o in pista tra i cordoli", spiega Sperti.

"Diffondere questa cultura legata alla transizione ecologica significa fare formazione, presentando tecnologie e soluzioni all’avanguardia ed eco-sostenibili: dall’approvvigionamento energetico, alle soluzioni tecnologiche carbon neutral, al motorsport", conclude il co-fondatore dell’associazione Greenergy.