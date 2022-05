5 giorni di festa alla Bassona con il Raduno Naturista: sedute di body painting e spettacoli di drag queen

Lido di Dante si prepara ad accogliere naturisti da tutta Italia - e non solo. Torna infatti da mercoledì 1 a domenica 5 giugno il 'Raduno naturista', organizzato dal Camping Classe. Dopo la firma dell'ordinanza che regolamenta la spiaggia naturista, alla Bassona riparte la cinque giorni di festa - diversa dal Festival naturista organizzato ogni anno da Aner-associazione naturisti emiliano romagnola, che quest'anno non si terrà (anche se verrà comunque organizzato un weekend di festa).

"In programma come sempre ci saranno attività olistiche, escursioni paesaggistiche e culturali, yoga, body painting, serate musicali e anche uno spettacolo di drag queen - spiega il titolare del Camping Classe Roberto Giampreti - La Forestale poi ci ha concesso due escursioni guidate all'interno della Pineta Ramazzotti. Il Raduno è sold out già da aprile scorso, abbiamo dovuto allargare la parte del camping dedicata ai naturisti per riuscire ad accoglierli tutti. La richiesta del turismo naturista sta crescendo molto: tanti italiani prima andavano all'estero, ora costa troppo e vengono qui a cercare un po' di relax. La stagione in generale è partita molto bene, abbiamo addirittura superato i livelli del pre-Covid".