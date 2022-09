Va al ravennate Raffaello Bellavista il Premio Eccellenza Italiana

Arriva un nuovo riconoscimento per l'artista romagnolo Raffaello Bellavista che, il 14 ottobre, riceverà nel Palazzo extraterritoriale della Santa Sede San Carlo ai Catinari ed a Washington D.C. il Premio Eccellenza Italiana 2022, un’iniziativa nata otto anni fa con l’obiettivo di premiare l’Italia del Merito. Il pianista-cantante di Brisighella, infatti, è stato scelto da una giuria di eccellenze, tra cui i Past President Santo Versace e George Lombardi.

Il premio - ideato dal giornalista Massimo Lucidi e presieduto da Tonino Lamborghini - nasce per valorizzare professionisti, aziende, imprenditori e artisti italiani che meritano di essere conosciuti per la propria storia fatta di passione, impegno e ricerca del bello, del buono e del giusto. “Ideali della Bellezza così naturali nella tradizione Italiana - si legge nello statuto del Premio - che deve ritrovare anche attraverso questo riconoscimento nuova Speranza e linfa per essere raccontata e supportata”.

Raffaello Bellavista, che sabato 24 settembre al parco del Convento dell’Osservanza sarà coprotagonista del concerto memorabile con Morgan, nel corso della sua carriera, si è già esibito al Carnevale di Venezia e all’Auditorium di Milano in occasione del concerto per i 25 anni della morte di Ayrton Senna. E ancora Palazzo Labia (sede Rai di Venezia), al Teatro Galli di Rimini, al Titano di San Marino e all’Alighieri di Ravenna. Ha cantato in occasione dei 99 anni del Cardinal Tonini, in apertura del congresso nazionale della Federpol, al concertone del MEI e al Concerto Vaticano-Washington.