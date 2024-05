Raffica di controlli tra 25 aprile e 1 maggio: arrestato un uomo affidato ai servizi sociali

Con l’affluenza di numerosi turisti in occasione del ponte per le festività del 25 aprile e del 1° maggio, i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare attenzione alle località rivierasche. Nello specifico, nel corso dei vari servizi, due persone sono state denunciate perché sorprese alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,48 e 1,84 g/l, mentre un'altra è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro. Due uomini di origine straniera sono invece stati denunciati poiché risultati irregolari sul territorio nazionale.

In materia di stupefacenti sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Ravenna poiché sorprese con modiche quantità di hashish e cocaina, mentre un’altra è stata denunciata per spaccio di droga in quanto, a seguito di controllo, è stata trovata in possesso di 70 grammi di marijuana nascosta in casa. Infine, nella giornata del 1° maggio, un uomo è stato arrestato a San Pietro in Vincoli poiché è risultato gravato da un provvedimento restrittivo che ne disponeva l’immediato accompagnamento in carcere, per violazioni delle prescrizioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali.