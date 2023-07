Raffiche di vento nel Ravennate, il sindaco: "Danni diffusi. L'emergenza non è ancora finita"

Martedì mattina la pianura ravennate ha subito un brusco risveglio a causa delle violente raffiche di vento, in alcuni casi superiori ai 100 chilometri orari, che si sono scatenate su tutto il territorio romagnolo. Non sono mancati i danni con tante piante e alberi caduti sotto le sferzate di Garbino e con conseguenti disagi alla viabilità e alla circolazione dei treni.

A fare il punto sulla situazione è il sindaco di Ravenna Michele De Pascale: "Parliamo di un danno meno ingente di quello che aveva colpito sabato la località di Savarna ma molto più esteso e diffuso". Attivo il Coc (Centro operativo comunale) presso la sede della Polizia Locale con tecnici del Comune presenti su tutto il territorio. "I Vigili del Fuoco sono intervenuti per ripristinare prima la viabilità statale e poi quella locale. Enel è intervenuta nella zona delle Ville Unite e Disunite per il ripristino dell'energia elettrica, mentre è ancora al lavoro nella zona di Savarna che ha subito danni molto significativi".

Già disposti in mattinata i divieti di accessi in parchi, pinete e cimiteri. "La raccomandazione - prosegue il sindaco è di evitare spostamenti non necessari, di prestare attenzione alle alberature e di segnalare i problemi". Altro avviso importante: "Le previsioni prevedono vento anche nel pomeriggio di oggi, quindi è fondamentale prestare la massima attenzione perchè l'evento potrebbe non essere concluso e anzi potrebbe avere la sua parte più pesante nel pomeriggio".