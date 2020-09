Ragazzino colto da un malore dopo l'ubriacatura: bar chiuso per 8 giorni

Martedì mattina gli agenti della Polizia di Stato di Ravenna e i militari dell’Arma dei Carabinieri, su disposizione del Questore di Ravenna Loretta Bignardi, hanno proceduto alla chiusura temporanea del bar “La Baracchina” di Riolo terne. Il provvedimento della Divisione Polizia amministrativa e sociale ha individuato i motivi della chiusura nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Infatti, in occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri di Riolo Terme all’interno del locale di via Firenze, è stato identificato un ragazzino di età inferiore ai 15 anni che ha avvertito un malore, manifestatosi con evidenti sintomi di abuso di sostanze alcoliche, in seguito al quale il pronto soccorso dell'ospedale civile di Faenza ha rilevato un tasso alcolico pari a 2.70 g/l. Dagli accertamenti svolti dagli inquirenti è emerso che era stato allestito un tavolo con varie bottiglie di bevande superalcoliche che, di fatto, erano nella disponibilità di qualsiasi cliente del bar, eludendo in tal modo ogni misura per accertare preventivamente l’età anagrafica dei consumatori. Il locale, per il quale il Suap della Romagna Faentina aveva già sospeso la licenza dal 7 al 13 luglio scorso, rimarrà ora chiuso per 8 giorni.