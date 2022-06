Raggiunto l'obiettivo della raccolta fondi per il parco: e ora il Comune "raddoppia"

Grazie al sostegno di tante persone, l’obiettivo iniziale della campagna di raccolta fondi lanciata da Asd Arancioni Giovani Falchetti con il sostegno del Comune di Russi per arricchire il Parco Bondi con attrezzature per il Teqball e Footable è stato raggiunto dopo solo 7 giorni.

"Siamo piacevolmente sorpresi della vostra fiducia e del supporto di tutte le persone che hanno deciso di sostenere il nostro progetto e che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo in tempi record - commentano dal Comune - Ora possiamo procedere con l’ordine delle attrezzature e la loro collocazione. Ma non è finita qui: l’adesione a questo progetto, la generosità e sensibilità che stiamo riscontrando, ci danno l’energia per non fermarci qui e fare di più per i nostri ragazzi… e non solo! Di idee e soprattutto necessità ce ne sono tante, dall’acquisto della macchina segnacampo, alla sostituzione delle vecchie postazioni del percorso di allenamento del Parco Berlinguer, per permettere a tutti, giovani e adulti, di restare in forma. Un nuovo obiettivo di fronte a noi... rilanciamo raddoppiando! Dopo aver raggiunto i primi 4.000 euro, la nuova sfida è raggiungerne ulteriori 4.000 per l’acquisto di un carrello segnacampo e delle apposite vernici; così potremo tracciare le righe del campo fra le porte che “troneggiano“ nel grande prato del parco Berlinguer, e potremo farlo anche negli altri parchi e campi da calcio della città. Ma anche alcune attrezzature del Percorso Vita del parco Berlinguer che, assieme al Comune di Russi, ci piacerebbe gradualmente sostituire".