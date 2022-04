Ranalli incontra le associazioni dell'agricoltura come referente per la Bassa Romagna

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, in qualità di sindaco referente delle Attività Economiche e delle Politiche Agricole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Nadia Carboni, dirigente del settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti Strategici dell’Unione, ha avuto un incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'agricoltura.

Nell’incontro si è discusso del ruolo dell’agricoltura, anche alla luce della guerra in Ucraina e degli annessi rischi di sicurezza alimentare. Le associazioni hanno chiesto un confronto in vista del futuro Piano Urbanistico Generale, in particolare sulle opere per la difesa delle produzioni come, ad esempio, le ventole antibrina. L’incontro verrà calendarizzato nei prossimi giorni con la sindaca referente per l’Urbanistica Paola Pula.

Per il sindaco Ranalli “non è il tempo delle contrapposizioni tra salvaguardia del paesaggio e salvaguardia della produzione agricola a maggior ragione adesso, momento storico in cui dobbiamo riequilibrare il peso tra ciò che importiamo e ciò che produciamo”.