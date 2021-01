Randagio e ferito salvato dagli animalisti: ora il gatto Cocò cerca una famiglia

Quando i volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa) di Faenza hanno trovato il gatto Cocò sono rimasti attoniti: randagio, era molto magro ed era stato terribilmente ferito da altri animali. Lo hanno raccolto e lo hanno subito portato dal veterinario che ha constatato diversi danni alle zampette: ci sono volute tante cure, tutte sostenute da Leidaa, ma ora si è finalmente ristabilito. Davvero buono e dolce, vive al momento con i volontari che gli stanno cercando una vera adozione del cuore: ha infatti alcuni problemi alla bocca, per cui necessita di un percorso di cure più lungo del previsto.

Il salvataggio di Cocò fa parte dei numerosissimi interventi che la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente ha portato a termine in tutta l'Emilia-Romagna grazie ai suoi volontari: oltre ai randagi salvati, sono centinaia gli animali aiutati fra quelli delle famiglie in quarantena, che vengono portati a passeggio, e quelli dei casi più gravi, ospitati nelle case dei volontari in attesa di tornare col proprietario o trovare una nuova adozione.

“E’ arrivato il 2021: sarà l’anno della speranza, per il vaccino, per la nostra salute, per le imprese e per i lavoratori, per il nostro Paese e per il suo riscatto - commenta la presidente dell'associazione Michela Vittoria Brambilla - Facciamo in modo che sia l’anno della speranza e del riscatto anche per i nostri animali, abbandonati, frastornati, sofferenti. Per tutti gli animali, a cominciare da quelli delle famiglie colpite dalla pandemia di Covid-19 presi in carico dai volontari della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, centinaia di cani e gatti che hanno perduto temporaneamente o definitivamente i loro amici umani, l’ambiente familiare, le loro certezze”.