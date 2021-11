Minaccia la cassiera con un taglierino e scappa con i soldi: rapina al supermercato

Tanta paura lunedì pomeriggio a Ravenna per una rapina avvenuta in un supermercato. Poco prima delle 17.30 un uomo, col volto coperto dal passamontagna, si è presentato alle casse del Lidl di via Lercaro e, brandendo un taglierino, ha minacciato una cassiera intimandole di consegnare il contenuto della cassa. Il rapinatore ha arraffato quanti più soldi possibile e si è allontanato di corsa, un'altra dipendente ha tentato di fermarlo ma non è riuscita nel suo intento.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del nucleo radiomobile di Ravenna per dare il via alle indagini del caso. Ancora da quantificare il bottino sottratto dal malvivente che, dall'accento, sembrerebbe italiano. Alle ricerche partecipa anche la Polizia di stato.