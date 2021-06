Paura in banca: rapinatori minacciano gli impiegati e fuggono con 11mila euro

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire alla coppia di malviventi

Attimi di paura mercoledì mattina nella filiale di Classe della Cassa di Ravenna. Attorno a mezzogiorno, due persone a volto coperto sono entrate nella banca di via Classense e hanno minacciato gli impiegati al suo interno per farsi consegnare i soldi. I due rapinatori sono poi fuggiti con un ricco bottino, di circa 11mila euro. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire alla coppia di malviventi.