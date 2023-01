Terrore alla stazione dei bus, ragazza rapinata e violentata. Aggressore in manette

Notte di terrore per una 25enne di Imola quella tra lunedì e martedì. La ragazza si trovava nel piazzale della stazione degli autobus a Lugo quando, secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, attorno all'una di notte è stata aggredita alle spalle da un uomo, che le ha rubato il cellulare per poi tentare di spogliarla e violentarla. La giovane, fortunatamente, è riuscita a divincolarsi e a scappare dal suo aggressore, allertando subito le forze dell'ordine.

L'uomo, un 30enne italiano e residente in zona già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato poco dopo con ancora il cellulare della vittima, che ha consegnato alle forze dell'ordine prima di essere arrestato per rapina e violenza sessuale. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola giovedì.