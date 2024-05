Rapina il supermercato, poi spintona i poliziotti e distrugge il vetro della volante: arrestato

Un 44enne ungherese residente a Ravenna è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una rapina commessa al supermercato "Eccomi" di via Giordano Bruno. Le volanti del Commissariato di Polizia di Cesena sono piombate giovedì pomeriggio sul luogo della rapina trovandosi davanti l'uomo, il quale dopo essersi indebitamente impossessato di alcuni prodotti esposti all’interno del supermercato e averli occultati all’interno di uno zaino, con fare agitato e violento ha cercato di sottrarsi all’intervento di un responsabile del supermercato per darsi alla fuga.

I poliziotti immediatamente sono intervenuti per contenere il 44enne, che non ha accennato a calmarsi. L'ungherese ha prima aggredito verbalmente e poi spintonato due agenti, nel tentativo di procurarsi la fuga. A quel punto l'uomo è stato bloccato da i poliziotti che, non senza difficoltà, lo hanno ammanettato e portato nell’auto di servizio.

E’ in quel frangente che l’uomo, con violenza e nel tentativo di divincolarsi, con un calcio ha mandato in frantumi il vetro posteriore della Volante. È scattato l'arresto per i reati di rapina impropria e di danneggiamento aggravato, in attesa di essere giudicato in direttissima davanti all’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata di oggi il Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione con applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di Ravenna, con permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne, e obbligò di presentazione giornaliera davanti alla Questura di Ravenna.