Rapina in pineta: la minaccia con un bastone e le ruba il cellulare, ricerche in corso

Attimi di paura nella pineta di Marina di Ravenna. Mercoledì pomeriggio, attorno alle 16, una donna stava passeggiando in via Luigi Rava, che passa dentro la pineta, tra via della Pace e via Ciro Menotti, quando è stata improvvisamente avvicinata da un uomo - apparentemente straniero - che l'ha minacciata brandendo un bastone, facendosi consegnare il cellulare. Poi il malvivente si è dato alla fuga. La donna ha fermato alcuni passanti e ha dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitate le volanti di Polizia che hanno dato il via alle ricerche. Pare che poco prima lo stesso uomo avesse avvicinato un altro passante e con le stesse modalità avesse cercato di sottrargli il portafogli. In questo caso, però, la vittima è riuscita ad allontanarsi spingendo il suo aggressore a desistere. Il ricercato, secondo le descrizioni, indossava pantaloni lunghi e stretti, occhiali da sole e una felpa con cappuccio.