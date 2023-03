Ladro punta la pistola contro il tabaccaio: lui lo mette in fuga colpendolo con una stecca di sigarette

Non si è fatto prendere dal panico, ma ha reagito colpendo e mettendo in fuga il ladro. E' successo giovedì pomeriggio a Luca Nardini, titolare della tabaccheria 'You Smoke' al civico 405 di via Fiume Montone Abbandonato. Poco dopo le 15 un rapinatore, subito dopo l'uscita di un cliente dal negozio, è entrato nel negozio vestito di nero e indossando una maschera da scheletro.

"All'inizio ho pensato fosse uno scherzo visto come era vestito, poi mi ha puntato addosso una pistola e mi ha detto "Dammi tutti i soldi che hai altrimenti ti sparo" - racconta il tabaccaio - Avevo la pistola a pochi centimetri dalla faccia, così sono riuscito a vederla bene e ho capito che era finta. Mi sono girato, ho preso una stecca di sigarette e ho iniziato a colpirlo, finchè lui non si è girato ed è uscito dal negozio, senza correre tra l'altro".

L'impavido negoziante ha poi allertato la Polizia, giunta sul posto per i rilievi del caso. Poi nel giro di un paio d'ore ha ricominciato a lavorare come se nulla fosse successo.

