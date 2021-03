Bandito solitario in bici rapina un'edicola di prima mattina

Un bandito solitario ha rapinato un'edicola alle prime ore di sabato mattina. Il malvivente è arrivato con mascherina e volto coperto in bicicletta in un'edicola del centro, che si trova all'inizio di via Di Roma, in zona Porta Serrata. Il rapinatore è arrivato alle 7,45 e in un'istante ha sfoderato un coltellaccio da cucina per chiedere il contante. Una cifra non elevata, dato l'orario o considerato il cattivo tempo che non incentiva il passeggio e l'acquisto di giornali di prima mattina. Dopo aver arraffato circa 90 euro il rapinatore è scappato con la stessa bicicletta per le vie del centro. Sul posto si è portata la Polizia che ha subito avviato le ricerche del rapinatore. Molto spavento per la donna che si è trovata rapinata nel suo chiosco.