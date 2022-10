Attimi di panico in centro: sparano un colpo in aria e rapinano il rappresentante di orologi

Momenti di terrore in pieno centro a Ravenna mercoledì mattina, dove è andata in scena una rapina nel parcheggio di largo Giustiniano, grosso e frequentatissimo parcheggio alle porte del centro storico, proprio dietro alla basilica di San Vitale. Dalle prime informazioni pare che un uomo, un rappresentante di orologi, si trovasse nel parcheggio quando, improvvisamente, sarebbe stato assalito da due persone.

I due rapinatori hanno sparato un colpo in aria per farsi consegnare il bottino, un centinaio di orologi per un totale di circa 15mila euro. I malviventi si sono poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La Polizia sta indagando per fare luce sul caso e risalire ai rapinatori.