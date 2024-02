Ruba al supermercato e colpisce il negoziante: rapinatore ai domiciliari

Nei giorni scorsi i Carabinieri di San Pietro in Vincoli hanno arrestato un uomo che si era reso responsabile di una rapina impropria ai danni del titolare di un supermercato della zona. L’autore della rapina, dopo essersi impossessato di alcuni prodotti in vendita nel market e vistosi scoperto dal titolare, cercando di scappare ha colpito al volto il negoziante.

Raccolta la denuncia i militari hanno proceduto alle formalità di rito, al termine delle quali, su disposizione del Pm, l'uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata odierna in Tribunale il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l'arrestato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.