Minaccia la tabaccaia col coltello e si fa consegnare l'incasso: rapinatore in fuga

Grande spavento per una tabaccaia, vittima di una rapina a mano armata nel pomeriggio di lunedì. Intorno alle 18.30 un ragazzo, descritto come di corporatura minuta e incappucciato, è entrato nella tabaccheria di piazza Ferniani a Faenza. Una volta dentro, il rapinatore ha estratto un coltello e lo ha usato per minacciare la tabaccaia e farsi consegnare l'incasso della giornata, per poi allontanarsi a piedi col bottino.

Sul posto, allarmati dalle grida della tabaccaia e dai passanti, si sono precipitati i Carabinieri di Faenza, che hanno subito dato il via alle indagini. Attualmente il rapinatore non è ancora stato individuato.