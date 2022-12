Rapina di Natale: chiude la tabaccheria e viene minacciato e derubato da due malviventi

I malviventi non si fermano nemmeno per Natale. Un tabaccaio è stato rapinato alla vigilia intorno alle 20, nei pressi della propria attività di via Romea 147, vicino alla rotonda Gran Bretagna. L'uomo aveva appena abbassato le saracinesche della tabaccheria e stava trasportando l'incasso della giornata verso un istituto di credito per versarlo quando, dopo qualche decina di metri, è stato avvicinato da due uomini con il volto coperto da un passamontagna che lo hanno rapinato dell'intero incasso, di circa 6mila euro.

L'uomo non è riuscito a capire che tipo di arma avessero i due malviventi, in quanto la zona in cui è avvenuto il fatto era particolarmente buia. Dopo averlo rapinato, gli uomini sono scappati a piedi sempre a volto coperto. Sotto shock, il tabaccaio ha chiamato le forze dell'ordine: le volanti della Polizia di Stato sono giunte sul posto e hanno subito attivato le ricerche dei malviventi. L'uomo rapinato, invece, visibilmente scosso per l'accaduto, è stato accompagnato al Pronto Soccorso ravennate. Indagini in corso.