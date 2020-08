Rapinatore maldestro arresto dopo aver fallito due colpi in altrettante farmacie

Volto mascherato, avrebbe tentato nel giro di poche due colpi in altrettante farmacie della riviera ravennate. E' stato subito stanato dalle forze dell'ordine un cesenate di 44 anni, da tempo domiciliato a Milano Marittima, ora in carcere a Ravenna in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. I fatti risalgono a giovedì. Le indagini deggli investigatori proseguono per chiarire se lo stesso possa aver messo a segno dei colpi nei banchi dei farmaci della zona. Nelle mani degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La notizia è stata riportata domenica sulla stampa locale.

