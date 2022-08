Rapinavano i ragazzini sul lungomare picchiandoli e minacciandoli con una bottiglia rotta: in manette

La Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi per rapina aggravata continuata in concorso e porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere. Nella notte di lunedì le Volanti della Questura sono intervenute a Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni, dove erano state segnalate rapine perpetrate da due persone ai danni di alcuni giovani.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato e fermato due ragazzi che corrispondevano alle descrizioni fornite. Nell’immediatezza le vittime, tre ragazzi minorenni, hanno riferito di essere stati avvicinati da due giovani, uno dei quali brandiva una bottiglia di vetro rotta. Gli stessi, minacciandoli di essere in possesso di un coltello, avevano intimato loro di consegnare denaro e sigarette. In particolare una delle vittime ha riferito che, dopo essere stata picchiata, gli era stato strappato dalle mani il portafoglio.

Al momento del controllo, uno dei fermati ha fatto cadere a terra un portafoglio successivamente riconosciuto come quello che era stato appena sottratto al ragazzo, con ancora i documenti presenti all’interno. Inoltre, nel borsello di uno di loro è stato rinvenuto un abbonamento a Mirabilandia appartenente a una delle vittime.

I due presunti autori dei fatti, un 19enne italiano e un 23enne extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno e con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata continuata in concorso e porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, gli stessi sono stati accompagnati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.