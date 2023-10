Assalivano gli anziani al bancomat e li rapinavano: una banda di 4 criminali finisce in manette

Aspettavano che le vittime digitassero il pin del bancomat, poi entravano in azione. Sono quattro in totale le persone arrestate nel corso di un'indagine che riguarda più rapine messe a segno presso gli sportelli dell'Unicredit di Ravenna tra il mese di agosto e settembre. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna sono riusciti a identificare i presunti autori delle rapine: si tratta in particolare di tre cittadini romeni di 19, 23 e 25 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i rapinatori si avvicinavano alle vittime, tutte persone anziane, mentre erano intente a eseguire dei prelievi presso gli ATM (Bancomat) dell’Unicredit e, dopo aver atteso che la vittima inserisse il codice di sicurezza, la strattonavano, subentrando nel digitare sulla tastiera il massimo importo erogabile. Prelevato il denaro, di solito 1.500 euro, si allontanavano a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Attraverso una meticolosa ricerca, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli istituti di credito, della rete urbana e di altri edifici pubblici e privati, gli investigatori dei Carabinieri sarebbero riusciti a trovare i volti degli autori, poi identificati, e a individuare i veicoli utilizzati per lasciare il territorio. Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stata anche la celere e completa disponibilità di UniCredit. Ottenute le misure cautelari richieste alla Procura della Repubblica di Ravenna, nella mattinata di venerdì, i militari del Nucleo Investigativo hanno proceduto alla cattura dei presunti autori delle rapine, rintracciandoli a Reggio Emilia, Modena e Castel Maggiore (BO).

In particolare, a Reggio Emilia, nel corso della mattinata, i Carabinieri partiti da Ravenna per eseguire l'arresto, si sono imbattuti in un’ulteriore rapina portata a segno con le medesime modalità ai danni di un 82enne, impegnato in un’operazione di prelievo, sempre presso uno sportello Unicredit: qui un 23enne, assieme a un complice connazionale di 35 anni (non coinvolto negli episodi di Ravenna), si sarebbero impossessati della somma di 1.500 euro. I militari hanno quindi proceduto al loro arresto in flagranza di reato. Nella circostanza, sarebbe stata ricostruita la loro responsabilità in altri due episodi commessi con le medesime modalità la stessa mattina, una presso lo stesso sportello bancomat e un'altra poco prima a Bagnolo in Piano (RE). Ma in queste occasioni i criminali non sarebbero riusciti a finalizzare la rapina per la pronta reazione delle vittime, anche loro anziane.

Sempre nel mattinata di venerdì, a Modena, il personale della locale Questura ha fermato per un controllo il 25enne, già identificato dai Carabinieri di Ravenna come membro della banda, e in un'operazione congiunta hanno proceduto all'arresto. Il più giovane presunto esponente della banda, di 19 anni, è stato invece fermato nel tardo pomeriggio di venerdì a Castel Maggiore con il contributo della locale Stazione dei Carabinieri che, assieme ai militari ravennati, hanno individuato l’uomo, procedendo alla sua cattura.

Tutti e quattro, incensurati e senza fissa dimora, sono stati condotti nei carceri dei rispettivi territori e messi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Sono invece in corso ulteriori indagini tese a riscontrare la responsabilità dei quattro presunti rapinatori in analoghi episodi verificatisi in altre città della Regione, del Triveneto e del centro Italia.