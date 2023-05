Ravenna saluta il questore Stellino: "Ha creato un ambiente di lavoro sereno, nonostante le emergenze"

"Grazie per questi due anni. Qui a Ravenna ho trovato un bellissmo ambiente". Ultimo giorno da Questore di Ravenna per Giuseppina Maria Rita Stellino che lascia l'incarico che aveva assunto nel marzo del 2021, in piena emergenza pandemica. Stellino ha rivolto in particolare un plauso a tutte le forze dell'ordine, con cui si è costruito un ottimo rapporto in questi due anni, e con il prefetto Castrese De Rosa, per la collaborazione continua e la vicinanza dimostrata. Tra gli aspetti più impegnativi di questi ultimi due anni, oltre alle attività per l'ordine e la sicurezza della Provincia, il questore ha ricordato l'impegno profuso nel rilascio dei passaporti, con molteplici open day realizzati in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini ravennati.

A Stellino va il ringraziamento dei dirigenti e del personale della Polizia di Stato della provincia di Ravenna che ha guidato in questi due anni. In particolare, la Polizia saluta il questore con gratitudine "per aver saputo creare un ambiente di lavoro sereno, nonostante le criticità dell'attuale momento storico, coordinando le diverse professionalità con umanità ed equilibrio, esaltando lo spirito di squadra, volano per il raggiungimento di grandi obiettivi. Siamo certi che il nuovo incarico non sia un traguardo ma una tappa del brillante percorso professionale del Questore Stellino".