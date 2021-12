Ravenna 19esima in Italia per incidenza dei contagi. In 7 giorni impennata di nuovi casi

La provincia di Ravenna migliora e scende al 19esimo posto in Italia (la scorsa settimana era al 12esimo) per incidenza dei nuovi positivi al Covid. E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che fa riferimento alla settimana dal 15 al 21 dicembre. Il monitoraggio rileva, rispetto alla precedente, un netto aumento di nuovi casi (177.257 contro 124.568, pari a +42,3%) e decessi (882 contro 663, pari a +33%, di cui 45 riferiti a periodi precedenti). Crescono anche i casi attualmente positivi (384.144 contro 297.394, +86.750, pari a +29,2%), le persone in isolamento domiciliare (374.751 contro 289.368, +85.383, pari a +29,5%), i ricoveri con sintomi (8.381 contro 7.163, +1.218, pari a +17%) e le terapie intensive (1.012 contro 863, +149, pari a +17,3%).

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dichiara che "da oltre due mesi si assiste ad un aumento dei nuovi casi, che nelle ultime due settimane ha subìto una forte accelerazione. La media mobile a 7 giorni dei nuovi casi è passata da 15.521 dell'8 dicembre a 25.322 il 21 dicembre (+63,2%), un'impennata favorita anche dalla rapida e progressiva diffusione della variante omicron nel nostro paese, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente".

Il rapporto positivi/persone testate ha raggiunto il 28,1%, quello positivi/tamponi molecolari il 10,5% e quello positivi/tamponi antigenici rapidi l'1,2%. Nella settimana 15-21 dicembre 2021 in tutte le regioni, eccetto la provincia autonoma di Bolzano, si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 12,4% del Friuli-Venezia Giulia al 86,3% dell'Umbria. In 54 province l'incidenza supera i 250 casi per 100.000 abitanti: tra queste Rimini al settimo posto (518), Forlì-Cesena al dodicesimo (424) e, appunto, Ravenna al 19esimo (385). Dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe emerge inoltre un netto aumento anche dei decessi: 882 negli ultimi 7 giorni (di cui 45 riferiti a periodi precedenti), con una media di 126 al giorno rispetto ai 95 della settimana precedente.