Ravenna 90esima in Italia e ancora ultima in Romagna nella classifica dei migliori ospedali

Ancora una volta l'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna è "fanalino di coda", per quanto riguarda la Romagna, nella classifica dei migliori nosocomi stilata dal magazine statunitense Newsweek. Nella graduatoria dedicata agli ospedali italiani, il nosocomio ravennate si piazza infatti al 90esimo posto, guadagnando 5 posizioni rispetto allo scorso anno, con un punteggio medio di 71.94%.

Il Santa Maria delle Croci rimane dunque ancora alle spalle dell'ospedale Morgagni e Pierantoni di Forlì, 48esimo con un punteggio di 74.21%, dell'ospedale degli Infermi di Rimini, 67esimo con il 73.31% e del Bufalini di Cesena 79esimo con il 72.80%. A dominare la classifica italiana sono il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, seguito dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e dal San Raffaele di Milano.

Come viene calcolata la classifica finale? La percentuale ottenuta da ciascun ospedale si basa principalmente su un sondaggio online condotto tra oltre 85mila esperti medici e dati pubblici che provengono direttamente da analisi post-ricovero sulla soddisfazione generale dei pazienti. Il punteggio finale considera anche parametri fondamentali come l'igiene, il rapporto medico-paziente, nonché un sondaggio di Statista sull'utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (Prom), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.