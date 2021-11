Ravenna al fianco di Sara, la bimba di 3 anni con un raro tumore: in programma anche una cena benefica

Scendono in campo a fianco dell’associazione Cuore e Territorio, che ha già raccolto centinaia di donazioni, anche alcuni commercianti ravennati che metteranno a disposizione del progetto “Aiutiamo Sara” la loro esperienza e i loro prodotti. Il progetto è nato per aiutare Sara, una bimba di 3 anni che vive a Faenza ed è malata di neuroblastoma: i genitori della bimba, infatti, hanno perso il lavoro e non riescono più a sostenere le spese necessarie per prendersene cura. Già nelle scorse settimane l'associazione ravennate "Cuore & Territorio" aveva lanciato una raccolta fondi.

Chi desidera dare un contributo potrà farlo presso: Macelleria Gastronomia Gabelli; Tirolo Gourmet; Pizzeria Bruschette “Take Away”; Pasticceria Caffetteria “Dolci Peccati”. Inoltre si potrà effettuare una donazione sul conto corrente bancario attivato nella “Cassa di Risparmio Ravenna” (l’IBAN è: IT 02 F 06270 13100 CC0000027952) intestato a “CUORE E TERRITORIO APS” e scrivendo come causale “Aiutiamo Sara”.

Ma la solidarietà non finisce qui. Il titolare del negozio “Gourmet” ha organizzato per il 16 novembre, al Ristorante “Vecchia Canala”, un evento culinario e parte dell’incasso sarà devoluto a favore di Sara. Identica iniziativa sarà intrapresa da Luigi, titolare della pizzeria Take Away che dal 12 al 30 novembre devolverà il 10% degli incassi giornalieri.