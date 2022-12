Non solo il Bike Park, ma una vera 'Cittadella dello sport': la rinascita dell'ex ippodromo Candiano

2 chilometri di lunghezza complessiva, 5 percorsi di lunghezza diversa, dai 300 ai 1200 metri, area mtb e bmx nelle zone esterne alla pista, spogliatoi, fontanelle e nuova illuminazione. Sono queste alcune delle caratteristiche principali del progetto del Ravenna Bike Park dell'ex ippodromo Candiano, presentato giovedì dall’assessore allo sport Giacomo Costantini ai rappresentanti del Comitato Amici del Ciclismo (promotore della petizione che ne ha chiesto la realizzazione), della Federazione Ciclistica Italiana, del Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna e di Uisp Ravenna-Lugo.

"Una città con una lunga e radicata tradizione ciclistica come Ravenna meritava un impianto come questo - afferma il campione olimpico Andrea Collinelli del Comitato Amici del Ciclismo -. Dopo decenni di attesa ora la città avrà un luogo bello e sicuro in cui organizzare corsi per insegnare ad andare in bicicletta, allenarsi e disputare gare ufficiali. A noi piace immaginarlo come una vera e propria palestra di ciclismo".

"Per riavvicinare bambine, bambini e famiglie al ciclismo servono impianti moderni e sicuri - afferma Paolo Giambianchi del Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna - e il Ravenna Bike Park colma un vuoto che ci darà la possibilità di investire, con rinnovato entusiamo, nella promozione del ciclismo in una dimensione più attraente per tutti. Il progetto che ci è stato presentato ci fa guardare al futuro con speranza e ringraziamo l’amministrazione per questa scelta non scontata. Adesso non vediamo l’ora di scendere in pista con i nostri ragazzi e le nostre ragazze".

"Siamo molto felici della realizzazione del Ravenna Bike Park - ha affermato Gabriele Tagliati di Uisp Ravenna-Lugo - perchè con questo impianto aiutiamo il ciclismo ma anche il quartiere Darsena e i cittadini di Ravenna ad avere più opportunità per fare sport e stare in salute".

Il progetto, che prevede il mantenimento dei campi da calcio esistenti, oltre al ciclodromo e ai percorsi per mtb e bmx, vedrà la realizzazione di una pista per il pattinaggio a rotelle e di un percorso per la pratica del podismo, caratterizzandosi come da bando Pnrr come una vera e propria cittadella dello sport. L’affidamento dei lavori è previsto per la primavera 2023 e l’avvio lavori per fine 2023.