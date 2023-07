Ravenna celebra i 158 anni del Corpo delle Capitanerie di porto: premiati 4 militari

Giovedì mattina nella sede della Direzione Marittima di Ravenna, si è svolta, la cerimonia del 158° anniversario della costituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Alla sobria cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose della Provincia di Ravenna, tra cui il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni.

La celebrazione è iniziata con l’alzabandiera, seguito da un breve excursus del Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del Compartimento marittimo Ravenna, il Capitano di Vascello Michele Maltese, che ha voluto sottolineare il grande lavoro che le donne e gli uomini del Corpo svolgono per la comunità per garantire la sicurezza in mare e lungo le coste.

Ha fatto seguito la visione di due brevi filmati che hanno sintetizzato i compiti e le funzioni del Corpo e il contributo della Guardia Costiera nelle operazioni di soccorso alla popolazione durante i recenti e gravi eventi alluvionali e la consegna a 4 militari della Medaglia Mauriziana attribuita dal Presidente della Repubblica per i 10 lustri di carriera militare. Inoltre sono stati consegnati degli attestati di riconoscenza agli enti ed associazioni che, volontariamente, hanno supportato, materialmente, i reparti Operativi di questa Guardia Costiera intervenuti nella citata emergenza di Protezione Civile.