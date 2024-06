Ravenna celebra i 78 anni della costituzione della Repubblica

"52.719 sono i grazie che dobbiamo alle cittadine e ai cittadini della Provincia di Ravenna, che il 2 giugno 1946 hanno compiuto quella scelta così importante per il futuro dell’Italia, scegliendo la Repubblica. 88,52% miglior risultato di tutta Italia". Con queste parole il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha commentato la Festa della Repubblica. Nella mattinata di domenica si è svolta la tradizionale cerimonia nel corso della quale il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, ha proceduto alla consegna di 12 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di 6 Stelle al Merito del Lavoro. Insigniti anche i 3 giovani Alfieri della Repubblica premiati dal Presidente Mattarella al Quirinale lo scorso 13 maggio: Matteo Violani di Faenza, Letizia Galletti di Lugo e Guido Betti di Ravenna. Il Prefetto ha invitato alla cerimonia in Piazza anche l’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Giulio Nicolò, in servizio a Faenza, militare simbolo dell’altruismo nell’alluvione del maggio 2023.