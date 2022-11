Ravenna celebra la “Virgo Fidelis”: la messa per la santa patrona dei Carabinieri

Alle 10 di martedì si è tenuta a Ravenna, nella chiesa di S. Maria del Torrione in via Umberto Majoli, la Santa Messa officiata da Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna e Cervia, in occasione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, dell’81esimo anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità della Provincia, gli ufficiali della sede di Ravenna, alcuni comandanti di stazione e carabinieri del Comando provinciale e dei reparti speciali, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ravenna, del relativo Gruppo di volontariato e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali, nonché i congiunti dei militari caduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’Onaomac.