Dopo 12 anni chiude il Moog Slow Bar, i titolari: "Magari solo per poco"

Dopo 12 anni chiude i battenti il Moog Slow Bar. Il locale di vicolo Padenna sarà aperto ancora per qualche giorno, poi terminerà la propria attività, almeno per un po' e sicuramente in quella location centrale: i proprietari delle mura in cui sorge il bar, infatti, hanno deciso di non rinnovare il contratto di affitto per fare altro al suo interno.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi titolari del bar, Luciano Leonardo e Alessandro Brischia, che hanno pubblicato un commovente post sui social: "A malincuore presto dobbiamo salutarci, magari solo per poco, chissà - scrivono - Questi 12 anni non sono stati belli, ma bellissimi. Un grazie immenso a tutti/e voi, alle band, artisti e gli ospiti che sono passati da noi in questi anni".

Per salutare i clienti affezionati, è stato organizzato un evento per sabato 4 novembre: "Vi invitiamo al Moog per abbracciarci un pò".

I titolari del Moog Luciano e Alessandro