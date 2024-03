Ravenna città amica delle donne: una mattonella in mosaico per la sede di Auser

All’interno della campagna “Educhiamo al rispetto”, lanciata da Auser Nazionale, Auser Volontariato Provincia di Ravenna ha posato nel pomeriggio di ieri, alla vigilia dell’8 Marzo, la mattonella in mosaico “Ravenna Città Amica delle Donne” all’ingresso della propria sede ravennate di via Murri. Per presentare l’iniziativa, che è stata introdotta dalla presidentessa di Auser Ravenna, Mirella Rossi, hanno parlato Alessandra Bagnara, presidente dell’Associazione di volontariato “Linea Rosa”, a cui viene erogato un contributo per la posa di ogni mattonella (un’iniziativa che ha raggiunto ormai i dieci anni); nonché l’assessora al Volontariato del Comune, Federica Moschini. Il piccolo evento ha raccolto davanti alla sede di Auser un nutrito gruppo di volontarie e volontari provenienti da diverse sedi del ravennate.