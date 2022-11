Ravenna città che legge: confermato il riconoscimento del Centro per il libro e la lettura

Anche per il biennio 2022-2023 il Comune di Ravenna ha ottenuto la qualifica di Citta che legge, con la quale il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani valorizza le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura. La qualifica, che Ravenna ottiene ininterrottamente dal 2018, consentirà al Comune di Ravenna di partecipare ai bandi che il Centro per il libro lancerà nei prossimi mesi per premiare i progetti più meritevoli. Ravenna investe nella lettura in modo strutturale, tra le altre cose attraverso il sostegno alle biblioteche nelle scuole e la distribuzione dei kit di lettura ai nuovi nati nell’ambito del programma Nati per Leggere. Aver conquistato anche per il 2022 – 2023 il titolo di “Città che legge” è un riconoscimento all’impegno e alle attività che gravitano attorno al sistema bibliotecario curato dall’Istituzione Biblioteca Classense e che è presente con più sedi nel vasto territorio comunale.