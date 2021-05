'Ravenna 'City mind step', 37 carte illustrate e "digitali" per scoprire la città

SideStep è un progetto che aiuta a migliorare la qualità della vita tramite l'utilizzo di contenuti facili e accessibili a chiunque. L’idea iniziale si è consolidata nella realizzazione di una app già attiva sui sistemi operativi iOS e Android, che consente di abbracciare nuove e sane abitudini grazie alla ricezione quotidiana di contenuti nozionistico-motivazionali legati a riflessioni e azioni pratiche alla portata di tutti. A supporto dell’app sarà presto finalizzata una piattaforma e-commerce popolata da specialisti di mente, corpo e spirito per chi volesse approcciare un percorso intimo o di gruppo teso al miglioramento dell’equilibrio psico-fisico personale. Il connubio tra elementi distintivi territoriali della città di Ravenna e psicoterapie moderne applicate sfocia in un percorso costruttivo - emozionale sia per l’individuo locale che per il turista.

Nasce così “Ravenna, City Mind Step”, un viaggio attraverso luoghi e oggetti simbolo della città, volto a ispirare una sana e introspettiva interrogazione emotiva del momento presente, in ottica di valorizzazione delle bellezze cittadine e dell’individuo stesso, perché possa consapevolmente rendere piena di significato l’esperienza vissuta. La capacità di esprimere il dna e le prerogative di un territorio, estendendole concettualmente attraverso metafore identificative dei principi psicoterapeutici, è la vera pillola di questa iniziativa, che ha portato alla realizzazione di un cofanetto di 37 carte illustrate. Ogni card dispone di un QR code per approfondire i temi trattati attraverso contenuti testuali o info-grafici creativi e riflessivi.