A Ravenna arriva il 'Country Meeting': gli studenti Erasmus raccontano le proprie terre d'origine

Giovedì 22 febbraio, alle 17:30, presso CittAttiva, il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna in via Carducci 16, avrà luogo l’inaugurazione della prima edizione del Country Meeting, un evento unico che permetterà a persone provenienti da tutto il mondo di condividere la ricchezza delle proprie culture in un'atmosfera accogliente e inclusiva. Questa iniziativa nasce dall’idea di ESN Ravenna, Erasmus Student Network, fondata in città nel 2023, un'associazione studentesca no-profit che promuove la mobilità internazionale. I volontari di ESN Ravenna si dedicano a facilitare l'integrazione degli studenti Erasmus nella vita ravennate e a garantire loro un'esperienza indimenticabile in Italia. Ogni mese, dalle 17:30 alle 19:30, il Country Meeting offrirà un'opportunità unica di esplorare il mondo attraverso gli occhi e le storie di chi lo abita.

L'evento prevede presentazioni dinamiche, della durata di 15-20 minuti, in cui singoli partecipanti o gruppi potranno raccontare in modo vivace e autentico la propria terra d'origine. Chi vuole presentare potrà coinvolgere il pubblico attraverso assaggi, oggetti, musica, danze tipiche, foto, video ed eventualmente anche quiz interattivi. L'incontro sarà aperto a tutti, senza alcuna restrizione, e avrà come lingua principale l'inglese, ma sarà possibile usufruire di un interprete per chi predilige l'italiano. Durante questo primo appuntamento i volontari di ESN presenteranno brevemente Ravenna e la Romagna. La partecipazione a Country Meeting è aperta a persone provenienti da tutto il mondo e sebbene sia consigliabile prenotarsi attraverso questo link è possibile partecipare senza iscrizione. Sarà data precedenza a chi si è registrato.