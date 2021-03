Ravenna e Dante Alighieri protagonisti nel programma radiofonico “Le Casellanti”

A raccontare il rapporto fra la città e il Sommo Poeta è il sindaco Michele de Pascale. Durante la trasmissione si parlerà della storia e degli eventi in programma per le celebrazioni

Ravenna sarà protagonista del programma Rai Isoradio “Le Casellanti”, in onda giovedì 25 marzo, dalle 10 alle 11. A raccontare il rapporto della città con Dante Alighieri e a illustrare il programma delle celebrazioni in occasione del Dantedì sarà il sindaco Michele de Pascale, intervistato dalla conduttrice Sabina Stilo a inizio trasmissione. Un’opportunità per presentare anche gli eventi che si stanno svolgendo e si svolgeranno per celebrare Dante nel 700° anniversario della morte che cade proprio nel 2021.

Ravenna è la città a cui la storia ha consegnato l'onore di custodirne le spoglie mortali, ma anche la città nella quale da 700 anni cittadini, intellettuali e artisti di ogni angolo del pianeta hanno celebrato Dante e hanno fatto sentire con forza il suono della sua opera, che tanto parla della storia del nostro Paese, della cultura italiana, ma tanto parla del nostro presente e del nostro futuro. Gli eventi organizzati, pur in questa difficile situazione legata alla pandemia, hanno proprio l’intento di far comprendere a tutti quanto sia attuale l'opera dantesca e quanto Ravenna abbia ispirato Dante Alighieri che vi trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Durante la trasmissione, ma anche in seguito, sarà possibile esprime il proprio gradimento al 3481031010.

Le Casellanti va in onda tutti i giorni, tranne il venerdì, dalle 10 alle 11.