Ravenna festeggia la Giornata del Mare e della Cultura Marinara

Ravenna festeggia il 14 aprile la Giornata del Mare e della Cultura Marinara. La Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e Capitaneria di porto Guardia Costiera di Ravenna, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale di Ravenna, il Comune di Ravenna e l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna sono impegnati nell’organizzazione di un evento rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della città di Ravenna.

L’iniziativa prevede la partecipazione di diverse figure professionali del lavoro marittimo e portuale, che avranno l’occasione di raccontare la propria attività legata al mare con personale di rappresentanza, materiale espositivo e con le proprie imbarcazioni. Inoltre saranno presenti anche gli studenti dell’Itis Nullo Baldini del corso conduzione del mezzo navale, che avranno l’occasione di raccontare le proprie esperienze e attività legate al mare.

La Direzione Marittima ha organizzato un evento che si svolgerà in Darsena di Città, nella banchina antistante la Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna - Capitaneria di porto - Guardia Costiera in via Antico Squero 5, venerdì 14 aprile. L’evento ha lo scopo di avvicinare la conoscenza della cultura e delle tradizioni marinare e, più in generale, il mondo produttivo, economico, ambientale, culturale, scientifico e sportivo che ruota intorno alla risorsa “mare” e che da questa trae la propria ragione d’essere oltre che il proprio sostentamento.

Sarà una mattinata (dalle ore 09.30 alle ore 12.30) durante la quale gli studenti saranno intrattenuti dai rappresentanti della realtà marittima ravennate e potranno ascoltare racconti e assistere ad attività, all’insegna della curiosità di scoprire un mondo di grande fascino al quale sempre più si lega la città di Ravenna.