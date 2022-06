Ravenna festeggia la Repubblica, consegnate onorificenze e medaglie alla memoria

In occasione del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica, il 2 giugno il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, in collaborazione con il Comune di Ravenna, ha presieduto la cerimonia in Piazza del Popolo per poi, accompagnato dal Sindaco e dal Comandante della Direzione Marittima, depositare le corone alla lapide in onore dei Caduti e dare lettura del messaggio del Presidente della Repubblica con una allocuzione celebrativa della ricorrenza.

Il programma ha visto poi la consegna agli insigniti di 4 diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: Cavalieri Stefano Cesaretti, Sottufficiale dei Carabinieri in congedo, Caterina Durante, Commissario in quiescenza della Polizia di Stato, Franco Sassi, CEO della Technologica srl con sede a Predappio; Grand’Ufficiale Prefetto a riposo Maria Guia Federico che Consegnati poi 6 diplomi di Stelle al Merito ai seguenti Maestri del Lavoro: Andrea Belpassi, Alessandro Bentivoglio, Paolo Ragazzini, Piermauro Conti, Orietta Lama e Bruno Zama. Inoltre, la figlia di Maturgo Pellegrini, Alda, ritirerà la Medaglia d’Onore alla memoria del padre, deportato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.