Ravenna Festival prepara la nuova stagione nel segno di Pier Paolo Pasolini

Ravenna Festival è ormai pronta a rivelare il programma dell'attesa 33esima edizione che, come rivela l'Ansa, partirà da un omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione dei cent'anni dalla sua nascita. Proprio dalle parole con cui Pasolini descrisse la musica di Bach, nasce infatti il titolo della nuova edizione del festival: "Tra la carne e il cielo". La presentazione del programma ufficiale della manifestazione è attesa per sabato 12 marzo, alle 11, al teatro Alighieri di Ravenna.