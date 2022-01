Ravenna in lutto per la morte dell'architetto Naglia: suoi i progetti dell'Itis e di Casa Melandri

Se ne è andato martedì, all'età di 93 anni, l'architetto Danilo Naglia, autore di alcune delle opere più significative della città di Ravenna. In particolare, a Naglia si devono i progetti dell'Itis e di Casa Melandri. Lo ricorda con un post su Facebook anche il vicesindaco Eugenio Fusignani: "Un architetto, di quella scuola veneziana di Zevi, Samoná e Astengo, che gli daranno quella forte impronta che ha influenzato tutta la sua opera. Ti piango, caro architetto: per la tua grande cultura, per la tua geniale creatività, ma soprattutto per la stima e l'amicizia che nutrivo per te. Fai buon viaggio, mio caro amico architetto".