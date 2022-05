Ravenna, in treno e in bicicletta alla scoperta della città

Trenitalia Tper e la Cooperativa sociale San Vitale hanno siglato un accordo che prevede uno sconto del 10% sulle tariffe di noleggio bici e deposito bagagli presso Ve.Ra., la velostazione accanto alla stazione ferroviaria. Lo sconto è riservato ai possessori di un biglietto regionale con destinazione Ravenna, ai titolari di abbonamenti mensili e annuali a tariffa regionale e ai possessori della Smart Card Unica Emilia Romagna. All’interno della velostazione sono presenti anche un’officina meccanica specializzata e un info point per il cicloturismo, oltre a servizi di bike-sharing e vendita bici e accessori per le due ruote.

Favorire l’uso del treno non solo per gli spostamenti di lavoro e studio, ma anche per quelli di svago e turismo e creare sinergie con il territorio per favorire forme di turismo sostenibile, sono fra gli obiettivi di Trenitalia Tper in Emilia Romagna. Grazie al rinnovo del parco mezzi, i nuovi treni Rock, Pop ed ETR 350 sono oramai in servizio permanente anche sulla tratta Bologna – Ravenna – Rimini, garantendo maggiore comfort per i passeggeri, più posti per le bici al seguito e postazioni di ricarica per quelle elettriche. I nuovi convogli sono anche più ecologici – consumano il 30% di elettricità in meno rispetto ai treni precedenti e sono riciclabili fino al 97%.

Ogni giorno fino a 41 treni regionali di Trenitalia Tper collegano Bologna a Ravenna, con tempi di viaggio a partire da 54 minuti e 41 sono anche le corse giornaliere fra Rimini e Ravenna, con tempi di viaggio a partire da 52 minuti e fermate nelle località della costa ravennate. L’accordo con Coop San Vitale è inoltre occasione di valorizzazione del progetto Ve.Ra, che coniuga servizi professionali con un progetto sociale innovativo che fornisce percorsi riabilitativi e formativi rivolti a giovani con fragilità.