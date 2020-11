Ravenna in tv: una puntata di 'Bellitalia' dedicata a Dante e ai mosaici

Sabato 28 novembre alle 11 su Rai 3 è in programma la messa in onda della puntata di Bellitalia dedicata a Ravenna, condotta da Luana Mazza. Bellitalia è l’appuntamento settimanale della Tgr dedicato ai beni culturali, ai musei e ai restauri, ma anche al paesaggio, ai centri urbani, alle tradizioni, a personaggi e curiosità collegati alla storia e alla cultura del Paese.

La redazione di Bellitalia ha scelto i luoghi danteschi e i mosaici dei monumenti Unesco di Ravenna per girare la puntata dedicata al Sommo Poeta nell’anno di apertura delle Celebrazioni dantesche. Un momento di presentazione della città, delle celebrazioni dantesche e dello splendore dei mosaici.

“Ravenna, quest’anno, grazie all’apertura delle celebrazioni dantesche e al prezioso lavoro svolto – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – ha visto un crescente aumento dell’interesse delle reti nazionali nei suoi confronti. Oltre al videoclip di Paolo Conte “Via con me” firmato da Stefano Salvati e presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e alla seconda stagione di “Summertime” di Netflix, sono state circa venti le produzioni venute a Ravenna negli ultimi mesi, da Sky Arte a Linea Verde, da Cake Star di Real Time a La Divina Commedia Opera edition, da Enit Tokio a Florence TV, per cintarne solo alcune. Produzioni che hanno potuto contare sul nostro servizio turismo che già da qualche anno ha investito su figure professionali che si sono specializzate nell’accoglienza delle tv e delle produzioni video, supportandole in tutte le fasi di lavoro, dal primo contatto alla messa in onda, passando per la scelta delle location e il coordinamento logistico”.