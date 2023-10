Ravenna Incoming inaugura la nuova sede in centro: sarà l'infopoint della Biennale del Mosaico

Da qualche giorno il consorzio Ravenna Incoming ha inaugurato la nuova sede sotto i portici di via Corrado Ricci, a pochi metri di distanza dalla sede dello IAT di piazza San Francesco (la base per numerose escursioni promosse dal consorzio). Nonostante si tratti di uno spazio esclusivamente operativo e non aperto al pubblico, la nuova sede – che sostituisce la precedente, accanto al Mausoleo di Teodorico – fornisce al Consorzio una visibilità decisamente maggiore: peraltro, da qui a fine rassegna, la sede fungerà da Infopoint della Biennale del Mosaico Contemporaneo.

Ma il mese di ottobre è anche ricco di partecipazioni a fiere e workshop, in Italia e all’estero, per promuovere Ravenna e le sue eccellenze. Fra i vari appuntamenti il personale di Ravenna Incoming ha partecipato all’IFTM Top Resa di Parigi, il principale evento francese B2B di viaggi, che si svolge ogni anno nella capitale transalpina e consente all'industria turistica internazionale e ai professionisti del settore di fare rete e costruire connessioni professionali.