Ravenna incoronata meta turistica più accessibile per i disabili

Ravenna è la città italiana più accessibile alle persone con disabilità che soggiornano con Airbnb, con la più alta penetrazione di annunci “senza barriere”. A rivelarlo è il portale online di alloggi alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2020, occasione per affrontare il tema dell’accessibilità delle destinazioni turistiche ma anche per riflettere sull’opportunità di inclusione sociale che i servizi di accoglienza turistica possono rappresentare per le persone con disabilità.

E così Ravenna si piazza al top insieme ai centri più piccoli Mezzana (Trento), Breuil-Cervinia (Aosta), Maccagno (Varese) e Brugherio (Monza e Brianza). In termini assoluti, sono i grandi centri Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino a occupare le prime posizioni delle località, con maggiori alloggi con caratteristiche di accessibilità.