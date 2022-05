Oltre 1000 corridori alla Ravenna Music Race beer edition in Darsena

Una festa di sport e divertimento doveva essere e una festa è stata, nonostante il cielo plumbeo e la pioggia caduta sulla città fino a pochi minuti prima del via. L’improvviso cambiamento climatico non ha spento l’entusiasmo per Ravenna Music Race Beer Edition 2022, regolarmente andata in scena nella mattinata di domenica lungo il percorso della Darsena di Città, fino al Parco di Teodorico.

Un evento di sport, ben evidenziato dai 158 runner agonisti che si sono sfidati nella prova competitiva, ma anche e soprattutto l’occasione per divertirsi insieme ad amici e cittadini, come dimostrano i 1.169 iscritti complessivi partiti davanti al Darsena brewpub verso le 9.30 del mattino. Un appuntamento che, nonostante il rischio pioggia comunque mai concretizzatasi, ha richiamato dunque il pubblico delle grandi occasioni.

Dal momento della partenza, e per le due ore circa impiegate dall’ultimo iscritto per percorrere il percorso di poco meno di 10 chilometri, la musica è stata protagonista in diversi punti della mappa mentre tre aree ristoro, delle quali una posizionata all’arrivo, hanno dissetato e allietato tutti i partecipanti con assaggi di birra artigianale.

Per quanto riguarda i risultati della gara competitiva, il successo in campo maschile è andato a Gianni Rizzi che ha chiuso al sua prova in 30’43”, seguito da Federico Casadei con il tempo di 31’22” e Giacomo Ganci in 32’09”. Vittoria nella prova femminile per Mariarosaria Valente con il crono di 38’27”, mentre il podio è stato completato da Valentina Fontanelli (39’45”) ed Enrica Barbieri (41’50”).