Ravenna non spegne i velox ma cerca soluzioni alternative: "Valuteremo se eliminare le multe in automatico"

Il Comune di Ravenna non spegnerà gli autovelox e attende segnali di chiarezza da Roma. Intanto, annuncia lunedì pomeriggio il vicesindaco Eugenio Fusignani in commissione, nel corso di un incontro il prossimo 4 luglio saranno valutate le nuove possibilità per calmierare la velocità attraverso elementi fisici, e non più con sanzioni in automatico, previste dal ministero per le Infrastrutture, così da "accompagnare o superare gli autovelox".

A portare il tema in Aula ieri pomeriggio, dopo la sentenza della Corte di Cassazione sulla necessità che gli apparecchi siano anche omologati, è Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna attraverso un ordine del giorno. E Fusignani replica che "tutti gli impianti sono installati nel pieno rispetto delle normative e delle competenze". Per l'annullamento in autotutela dei verbali, prosegue, "non ci sono le condizioni", per cui "continueremo con il piano di nuove installazioni".

Il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini conferma che la sentenza ha creato "disorientamento" e un mese fa è stata emanata una direttiva dal ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, per cui c'è l'intenzione politica di "superare l'impasse". O attraverso un chiarimento definitivo della Corte suprema, aggiunge, o attraverso un intervento legislativo. Dunque, conclude, si continuerà con gli accertamenti, anche per non incappare in una contestazione di danno erariale e si confida che nel breve periodo arrivino provvedimenti dal governo. (Dire)