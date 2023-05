Turismo, Ravenna sarà la 'casa' dell'Adriatic Sea Forum del 2024: "Occasione per lo scalo crociere"

Approda per la prima volta a Ravenna l'Adriatic Sea Forum, evento internazionale organizzato dalla società Risposte Turismo dedicato al turismo nel mare Adriatico. L'edizione di quest'anno si è tenuta nei giorni scorsi a Dubrovnik, in Croazia. Dai vari incontri è emerso che tra il 2023 e il 2025 saranno investiti oltre 416 milioni di euro in infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico, circa 210 milioni nel solo comparto della crocieristica e dei traghetti, mentre nel 2023 saranno 4,5 milioni i passeggeri movimentati nei 32 porti adriatici.

“Siamo molto soddisfatti dell’accettazione della candidatura di Ravenna per ospitare la prossima edizione degli Adriatic Sea Forum 2024, dove parteciperanno esperti e operatori di tutti i porti dell’Adriatico - hanno affermato gli assessori del Comune di Ravenna al Porto, Anna Giulia Randi e al Turismo, Giacomo Costantini – sarà anche una occasione non solo per fare conoscere il nostro porto come scalo logistico-commerciale, ma come un rinnovato e importante scalo adriatico per il settore crocieristico”

“E’ un importante riconoscimento del grande lavoro dell’AdSP per il rilancio del settore crocieristico nel nostro scalo portuale – ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti – questa manifestazione inoltre porterà a Ravenna centinaia di persone con ricadute positive per tutta la rete commerciale del territorio, valorizzando e promuovendo tra le compagnie di navigazione la destinazione turistica della provincia di Ravenna e non solo”.

"Sono ancora da definire tutti gli aspetti organizzativi – ha dichiarato il presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna Daniele Rossi - e il fatto che si sia scelta proprio Ravenna per la prossima edizione di questo importante appuntamento internazionale incentrato sul settore delle crociere, ben rappresenta il ruolo che il nostro terminal passeggeri si candida a svolgere in Adriatico nei prossimi anni. Un investimento complessivo di 40 milioni, tra pubblico e privato, legati alla realizzazione della nuova stazione marittima e del progetto del cosiddetto Parco delle Dune, area di verde pubblico attrezzata, che farà da cornice alla stazione stessa".

Durante l'Adriatic Sea Forum si è inoltre tenuto il primo summit dei presidenti delle Autorità Portuali dell'area adriatica, nato dalla collaborazione tra Risposte Turismo e l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). È stata l’occasione per la sottoscrizione di un protocollo d’intenti nella quale i presidenti si impegnano per migliorare il turismo marittimo in Adriatico, lavorando congiuntamente nella redazione di studi sul tema e progetti comuni.